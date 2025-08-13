Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte özellikle çocuk gündüz bakımevi, sağlık merkezleri ve afet müdahale alanları konusunda önemli adımlar atıldı.

ACİL DURUM ALT YAPISI OLUŞTURULACAK

Yönetmelik değişikliği ile parkların afetlere karşı nitelikli toplanma alanları olmasının önü açıldı. 5 bin metrekare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması için zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı sağlanabilecek. İtfaiye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu konulması sağlandı. Ayrıca, helikopter iniş alanı yapımı gibi adımların usul ve esasları da belirlendi. Yine nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri de kurulabilecek. Ayrıca, konutla birlikte ticaretin yapılabildiği parsellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağımsız bölüm sayısı 250'den fazla projelendirme yapılması durumunda müstakil binada aile sağlığı merkezleri yapımı zorunlu kılındı.

150'DEN FAZLA KONUTLU PROJELERDE ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ YAPILACAK

Düzenleme kapsamında belirli bir büyüklüğün üzerindeki parsellerde çocuk gündüz bakımevi yapılmasının önü açıldı. Buna göre, yapı inşaat alanı 15 bin metrekareden büyük ve bağımsız bölüm sayısı 150'den fazla olan projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri inşa edilmesi zorunlu olacak.

İMAR PLANI İPTALLERİNDE TADİLAT KOLAYLIĞI

Yapılan değişiklikle, imar planı iptalleri nedeniyle yürürlükte olan bir imar planı bulunmayan parsellerdeki mevcut iskanlı yapılarda tadilat yapılmasına ilişkin düzenlemeler de hayata geçirildi. Bu sayede, imar planı olmayan bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi ve güncellenmesi kolaylaşacak.