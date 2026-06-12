Platformlarda yeteneklere getirilen sınırlamalar kaldırıldı

Platformlar artık oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılara "sadece benimle çalışacaksın" şartı getiremeyecek. Platformlar, Türkiye'de yayımlanacak yerli yapımlar için yetenek kadrosuyla doğrudan veya dolaylı olarak münhasır sözleşmeler yapamayacak. Böylece oyuncular, senaristler, yönetmenler tek bir dijital platforma bağlı kalmadan farklı projelerde özgürce yer alabilecek.

YAPIMCILAR AÇISINDAN ÖNEMLİ AVANTAJLAR

Platformlar, bir yapımcının ürettiği tüm içerikleri kendilerine bağlayan ya da başka mecralarda çalışmasını engelleyen anlaşmalardan kaçınacak. Türkiye'deki yapım şirketleri ve dağıtıcılarla rekabet etmeme yükümlülüğü içeren sözleşmeler de platformlarca yapılamayacak. Ayrıca platformlar, bağımsız yapımcıların oyunculara fiilen gizli kısıtlamalar dayatmaması için gerekli özeni gösterecek.

İÇERİKLER BAŞKA PLATFORMA GEÇEBİLİR

Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN tarafından yayımlanan markalı ve markasız içeriklerin yalnızca kendi platformlarında yer almasını öngören münhasırlık süreleri sınırlandırılacak. Yerli dizi, film ve içerikler uzun süre tek bir dijital platforma ait olmayacak.

SÜRELER KISALIYOR, GELİR PAYLAŞIMI BAŞLIYOR

Üstelik belirli koşullarda, gelir paylaşımı yapılması ve maliyetin bir kısmının geri ödenmesi karşılığında münhasırlık sürelerinin daha da kısaltılması da mümkün olacak. Bu düzenlemelerle oyuncu seçimi, yapım süreçlerinde ve içerik üretiminde çok daha özgür ve dengeli bir yapı hedefleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör