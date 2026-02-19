Pluxee’den İşverenlere Ramazan’da Nefes Aldıran Yeni Çözüm: Tüm Marketler Artık Tek Kartta

Ramazan dönemi, kurumların çalışanlarına sunduğu katkıların en çok görünür olduğu zamanlardan biri. Bu dönemde geleneksel gıda kolileri yerine çalışanlara kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma özgürlüğü sunan çözümler, şirketlere hem operasyonel kolaylık hem de vergi tasarrufu sağlıyor. Ramazan döneminde artan gıda desteği ihtiyacına tek kartla çözüm getiren Pluxee, işverenlerin yardım süreçlerini sadeleştirirken çalışan deneyimini de güçlendiriyor. İşverenler gıda yardımlarını tek bir kart üzerinden kolayca yönetebilirken, çalışanlar da ihtiyaçlarını kendi tercihlerine göre karşılayabiliyor.

EN SEVİLEN MARKETLER TEK KARTTA

Pluxee, yeni ürünü Market Kart ile Ramazanda ve bayramda çalışanların temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi için güçlü market ağını tek kartta sunuyor. CarrefourSA, A101 ve Şok gibi çalışanların en çok tercih ettiği zincir marketlerin yanı sıra Mopaş, Onur, Özkuruşlar ve Çağrı gibi yerel marketleri de kapsayan Pluxee Market Kart, 81 ilde 33.000'den fazla noktada geçerli. Kart altyapısı sayesinde çalışanlar ister online alışverişte ister fiziksel markette, kartla ya da kod söyleyerek ihtiyaçlarına göre özgürce alışveriş yapabiliyor.

GIDA YARDIMLARINDA DAHA AZ MALİYET, DAHA FAZLA KOLAYLIK

Pluxee Market Kart, Ramazan'ın yanı sıra Yeni Yıl, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel dönemlerde de kullanılabilen yapısıyla kurumlara yıl boyunca esnek bir destek çözümü sunuyor. %45'e varan vergi avantajı sayesinde işverenler, 1 çalışanına 5.000 TL tutarında gıda yardımı sağladığında, 50 kişilik bir şikette nakite göre yaklaşık 150.000 TL'ye kadar vergi tasarrufu ile maliyet avantajı elde edebiliyor. Kuruma özel hazırlanan fiziksel kart yapısı sayesinde yardımlar tek seferde, pratik ve güvenli biçimde çalışanlara ulaştırılabiliyor.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖZEL BİR DÖNEM

Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, Ramazan gibi özel dönemlerin çalışan deneyimi açısından taşıdığı öneme şu sözlerle dikkat çekti: "Çalışan deneyimini güçlendirmek ve bağlılığı artırmak için çalışanların beklentilerini doğru okumak büyük önem taşıyor. Ipsos ile 10 ülkede gerçekleştirdiğimiz küresel araştırma, Türkiye'de yan hakların çalışanlar için maaştan sonra en önemli ikinci unsur hâline geldiğini gösteriyor. Ramazan gibi hepimiz için anlamı yüksek dönemlerde hatırlanmak ise çalışanlar için çok daha değerli. Bu yaklaşımın işveren tarafındaki karşılığına baktığımızda, şirketlerin Ramazan döneminde çalışanlarına sunduğu desteğin normal dönemlere kıyasla yaklaşık 2,5 kat arttığını görüyoruz. Pluxee Market Kart ile işverenlere gıda yardımlarını tek kart üzerinden hızlı, zahmetsiz ve maliyet avantajlı şekilde yönetebilecekleri bir çözüm sunarken, çalışanlara da ihtiyaçlarını en sevdikleri zincir ve yerel marketlerden özgürce karşılama imkânı sağlıyoruz."

Pluxee hakkında:

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir yemek kartı sektörüne yön veren Sodexo Avantaj, 2024 yılında geçirdiği marka dönüşümü ile faaliyetlerine Pluxee olarak devam ediyor. Çalışan deneyiminin ve yan haklar dünyasının global lideri Pluxee, 29 ülkede faaliyet gösteriyor, sunduğu geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile 500.000'den fazla kurumsal müşterisine çalışan deneyimini iyileştirerek çalışan bağlılığını güçlendirmesinde destek oluyor. Dünya çapında 37 milyondan fazla tüketiciye yemek ve gıdadan kültüre, hediye ve sağlıktan mobiliteye kadar pek çok alanda sunduğu kişiselleştirilmiş çözümler ile tüketicilerinin satın alma gücünü artırırken refahına katkıda bulunuyor. Gücünü Sodexo ile olan tarihî bağından alan Pluxee, fayda yaratmaya yönelik iş stratejisi ve 5.400 çalışanı ile müşterilerine, tüketicilerine ve 1,7 milyon üye işyerine her gün daha sorumlu ve sürdürülebilir seçimler yapma imkânı sunuyor. Türkiye'de ise sektördeki en geniş üye ağına sahip marka olarak; kullanıcılarına 170bin noktadan diledikleri gibi alışveriş yapma imkânı sunan Pluxee; Pazarama, Getir, Yemeksepeti, Trendyol, Hepsiburada gibi hızlı ve kolay alışveriş imkânı sunan platformlar da dahil olmak üzere tüketicilerine 63bin noktada hem yemek hem de hediye bakiyelerini diledikleri gibi online harcama fırsatı tanıyor.

