Pol’s’un yeni reklam filmi yayında: “Pol’s, Özünde iyilik var”

"Herkes iyi olduğunu söyler ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı?" sorusuyla başlayan reklam filmi, meyveyi meyve gibi bırakmanın ve topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmanın Pol's'un işi olduğunu anlatıyor. Tarladan sofraya uzanan üretim yolculuğundan günlük hayatın farklı anlarına uzanan film; Pol's ürünlerinin doğallık, lezzet ve paylaşma duygusuyla hayatın içindeki yerini gösteriyor.

Reklam filminde izleyici, önce meyvelerin tarladan fabrikaya uzanan yolculuğuna tanıklık ediyor. Parkta anne-çocuk anından yoga buluşmasına, arkadaşlarla oynanan oyunlardan ailece paylaşılan sofralara kadar film, Pol's'un hayatın farklı anlarında kendine yer bulan ürünlerini sıcak ve doğal bir atmosfer içinde ele alıyor. Reklam filmi, "Çünkü iyi olmak tesadüf değildir, özden gelir" mesajıyla son buluyor.

Yeni reklam filmi, Pol's'un doğallığı teknolojiyle, üretimi ise sürdürülebilirlikle buluşturan yaklaşımını tek bir fikir etrafında bir araya getiriyor: "Özünde iyilik var."

Co.Brand Reklam Ajansı tarafından hazırlanan filmin seslendirmesini Okan Bayülgen üstleniyor.

ÖZÜ KORUYAN ÜRETİM ANLAYIŞI

Pol's'un Freeze Fresh ve Gurme serileri, farklı üretim yöntemleriyle doğadan gelenin özünü koruma yaklaşımını ortak bir noktada buluşturuyor. Pol's Freeze Fresh, Ermenek'te mevsiminde toplanan meyveleri dondurularak kurutma (freeze dry) teknolojisiyle işleyerek meyvenin tadını, rengini ve doğal yapısını büyük ölçüde koruyor; katkı maddesi ve koruyucu kullanımına ihtiyaç duymadan çıtır bir atıştırmalık deneyimi sunuyor. Pol's Gurme ise Ermenek'in bereketli topraklarını ileri teknolojiyle buluştururken, yüzde 85'in üzerinde kadın istihdamı ve Türkiye'nin farklı şehirlerindeki çiftçilerle yürüttüğü sözleşmeli tarım modeliyle tarladan sofraya uzanan sürdürülebilir ve izlenebilir bir üretim anlayışını benimsiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör