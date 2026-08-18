Portekiz le iki yılda 5 milyar $

Türkiye ile Portekiz arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaret, yatırım ve müteahhitlik ekseninde yeni bir büyüme dönemi hedefleniyor. 2025 yılında 3.7 milyar dolarla tarihi zirveye çıkan karşılıklı ticaret hacminin iki yıl içinde 5 milyar dolara yükseltilmesi planlanırken, Portekiz'in altyapı, konut ve telekomünikasyon başta olmak üzere hazırladığı büyük yatırım programı Türk şirketleri açısından yeni bir pazar oluşturuyor. Türkiye'nin Portekiz'deki yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden yönelen sermayeyle birlikte 1.6 milyar euroya ulaşması da ekonomik ilişkilerin ticaretin ötesine geçerek yatırım ve ortak projeler ekseninde genişlediğini gösteriyor.

ORTAK ALANLAR BELİRLENDİ

Türkiye-Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin 5. Dönem Toplantısı ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönem yol haritası belirlendi. Lizbon'da gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, sanayi ve teknoloji, enerji, tarım, çevre, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi alanlar öne çıktı. Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de gündemde yer aldı.

ARTIŞ ORANI YÜZDE 20'LERDE

İki ülke arasındaki mal ticaretinde son yıllarda belirgin bir büyüme yaşandı. Türkiye- Portekiz ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında 3.7 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı. Böylece karşılıklı ticarette yalnızca bir yılda yaklaşık 700 milyon dolarlık ilave hacim oluştu. Artış oranı yüzde 20'nin üzerine çıktı. 2025 yılı için daha önce 3.5 milyar doların aşılması öngörülürken gerçekleşme bu beklentinin de üzerine çıktı.





PORTEKİZ'DE 75 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM POTANSİYELİ

TÜRKİYE açısından en önemli fırsatlardan birini Portekiz'in önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı büyük yatırım programı oluşturuyor. Portekiz'in önümüzdeki 10 yıl içerisinde altyapı, konut ve telekomünikasyon başta olmak üzere yaklaşık 75 milyar dolarlık yatırım planladığı açıklanmıştı. Türk müteahhitlik ve yatırım şirketleri de bu projelerde daha fazla rol üstlenmeye davet edildi. Yatırım hacmi, iki ülkenin mevcut yıllık ticaretinin yaklaşık 20 katına karşılık geliyor. 75 milyar dolarlık yatırım programının yalnızca yüzde 1'lik bölümünün Türk şirketleri tarafından üstlenilmesi 750 milyon dolarlık, yüzde 5'lik pay alınması ise yaklaşık 3.75 milyar dolarlık proje hacmi anlamına geliyor.



TÜRKİYE'NİN PORTEKİZ YATIRIMLARI 1.6 MİLYAR EURO

İKİ ülke arasındaki ekonomik ilişkinin ikinci önemli ayağını doğrudan yatırımlar oluşturuyor. Türk şirketlerinin Portekiz'deki doğrudan yatırımları yaklaşık 1.5 milyar euro seviyesine ulaşırken, üçüncü ülkeler üzerinden Portekiz'e yönelen Türk sermayesi de hesaba katıldığında toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 1.6 milyar euroya çıkıyor. Bu rakam, 3.7 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmiyle birlikte değerlendirildiğinde ekonomik ilişkinin artık yalnızca ihracat ve ithalat üzerinden okunamayacağını ortaya koyuyor. Türk şirketleri Portekiz pazarında üretim ve ticaret dahil farklı faaliyet alanlarında uzun vadeli pozisyon almaya başlarken, yeni yatırım programlarının bu sermaye hareketini hızlandırma potansiyeli bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör