Yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden sisteme sokularak aklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonda, suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

LİBYA VE IRAK KARTLARI KULLANILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yasa Dışı Bahis", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde dün operasyon düzenlendi. Soruşturmada, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketin bahisten elde edilen geliri "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek aklandığı değerlendirildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendiğinde; yüksek tutarlı para transferlerinin "sanal POS" cihazlarıyla gerçekleştirildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelerin engellenmediği tespit edildi.

PRİM ADI ALTINDA PARA AKLANDI

Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlendi.



10 GÖZALTI

DÜZENLENEN eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.