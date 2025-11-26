Powell’ın yerine gelecek en net isim! Trump’ın Fed başkanı tercihi Hassett

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kararı, Aralık ayı faiz kararı öncesinde merak konusu olmaya devam ediyor. Trump, "Mevcut başkanı hemen görevden almak isterim ama insanlar beni tutuyor." diyerek, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell yönetimine yönelik memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Jerome Powell'ın yerine Fed'in başına gelecek isim netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanları ve müttefikleri tarafından Fed'in bir sonraki başkanı için en güçlü adayı ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett olarak görülüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, başkanın iyi tanıdığı ve güvendiği yakın bir müttefiki bağımsız merkez bankasının başına getirme ihtimali üzerinde durduğunu aktardı. Bazı kaynaklara göre Hassett, Trump'ın uzun süredir etkisi altına almak istediği Fed'de, başkanın faiz indirimlerini önceleyen yaklaşımını uygulayacak isim olarak görülüyor.

Yine de Trump'ın sürpriz personel ve politika kararları aldığı biliniyor, bu da adaylık kamuoyuna açıklanana kadar kesinleşmediği anlamına geliyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Trump'ın ne yapacağını kimse bilmiyor. Bekleyip görelim" demişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir sonraki Fed başkanının seçim sürecini yönetiyor. Bessent Salı günü yaptığı açıklamada Trump'ın Noel öncesinde yeni Fed başkanını duyurma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.