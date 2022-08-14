Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Premium pazarda liderlik yarışı
Giriş Tarihi: 15.8.2022

Premium pazarda liderlik yarışı

Premium pazarda liderlik yarışı
Türkiye'de premium otomobil segmentinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yılın ilk yedi ayında Mercedes-Benz 8 bin 465 adetle liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci ile üçüncüyü ise küçük bir fark belirledi. Audi 7 bin 870 adetle ikinci, BMW 7 bin 829 adetle üçüncü oldu. Volvo ise 3 bin 316 adetle dördüncü sırada yer aldı.

SÜPER LÜKS MODELLER
Ocak-Temmuz aylarında 14 adet Aston Martin, 14 adet Ferrari, 9 adet Bentley, 43 adet Jaguar, 3 adet Lamborghini, 601 adet Land Rover, 175 adet Lexus, 87 adet Maserati, 336 adet Porsche satıldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Premium pazarda liderlik yarışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA