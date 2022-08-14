Premium pazarda liderlik yarışı

Türkiye'depremium otomobil segmentinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yılın ilk yedi ayında Mercedes-Benz 8 bin 465 adetle liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci ile üçüncüyü ise küçük bir fark belirledi. Audi 7 bin 870 adetle ikinci, BMW 7 bin 829 adetle üçüncü oldu. Volvo ise 3 bin 316 adetle dördüncü sırada yer aldı.Ocak-Temmuz aylarında 14 adet Aston Martin, 14 adet Ferrari, 9 adet Bentley, 43 adet Jaguar, 3 adet Lamborghini, 601 adet Land Rover, 175 adet Lexus, 87 adet Maserati, 336 adet Porsche satıldı.