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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Prim borcu olan GSS'liler sağlık hizmeti alabilecek

Prim borcu olan GSS’liler sağlık hizmeti alabilecek
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Böylece bu kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın önümüzdeki yıl da sağlık hizmetinden yararlanabilecek.
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Prim borcu olan GSS'liler sağlık hizmeti alabilecek
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