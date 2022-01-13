Primini ödeyerek nasıl emekli olunur? İsteğe bağlı sigorta, prim rehberi SABAH’ta

Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi bu yıl için en düşük 1601 lira oldu. Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 1547 lira olarak uygulanacak. Doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük prim 53 lira, en yüksek prim 400 lira yatırılacak. Kısmi süreli çalışanlar bu yıl günlük 33.36 lira prim ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlayabilir. Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar bu yıl en az 625.50 lira 30 gün işçi çalıştıranlar da 1876 lira sigorta primi ödeyecek.