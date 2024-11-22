PTT filosu elektrikleniyor

Zirvede konuşan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, kargo sektöründe çevre dostu lojistik çözümler geliştirerek sektöre liderlik ettiklerini söyledi. Gülten, "Bu anlamda kurulduğumuz günden bugüne posta, kargo, bankacılık, filateli, e-ticaret ve lojistik alanlarında sunduğumuz hizmetlerle 184 yıllık PTT ailesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi. Çevreye olan sorumluluklarını her zaman ön planda tuttuklarını ve sürdürülebilir ulaşımı, kurumsal stratejinin temel taşlarından biri olarak gördüklerinin altını çizen Gülten, bu doğrultuda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.Dağıtım hizmetlerinde yeni nesil elektrikli araçların kullanımını tercih ettiklerine dikkat çeken Gülten şöyle konuştu: "Enerji maliyeti açısından 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı bu araçlarla ve aktif olarak kullandığımız elektrikli scooter'larımızla çevresel etkileri en aza indiriyoruz. Filolarında yer alan elektrikli araç sayısını artırarak karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyoruz."Yaya olarak çalışan dağıtıcılarının günlük kat ettikleri mesafenin, 10 kez dünyanın etrafını dolaşacak kadar olduğunu açıklayan Gülten, "Yük optimizasyonu, araçlarımızın taşıma kapasitelerini en verimli şekilde kullanmamızı sağlıyor. Dinamik yük planlama algoritmaları ve akıllı lojistik yönetim sistemleri sayesinde, araçlarımızın doluluk oranlarını maksimize ederek gereksiz seferlerin önüne geçmiş oluyoruz" dedi. Gülten, "Rota optimizasyonuyla ise posta ve kargo taşımacılığı süreçlerimizde kullanılan araçlarımızın güzergâhlarını en verimli şekilde kullanarak ve coğrafi bilgi sistemleri ve büyük veri analitiği gibi ileri teknolojilerden yararlanarak en kısa sürede, en az yakıt tüketimi gerektiren rotaları tespit edebilecek ve çalışmalarımızı bu rotalar üzerinden yürüteceğiz" şeklinde konuştu.