Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri PTTAVM’den dev indirim kampanyası
Giriş Tarihi: 25.12.2023

PTTAVM’den dev indirim kampanyası

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
PTTAVM’den dev indirim kampanyası
Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı indirim seferberliğinin bir benzerini bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın iştiraklerinden PttAVM.com başlatıyor. 25 Aralık'ta başlayarak 1 Ocak'a kadar sürecek kampanya döneminde vatandaşlara her kategoride büyük indirimler sunulacağı gibi iş dünyası da bu süreçte stoklarındaki ürünleri bitirerek yeni yıla yeni ürünlerle girecek.



TÜRKİYE'NİN PAZARI
PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız" dedi. Bir grup gazeteciye konuşan Çevikoğlu, "Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlenen kampanyaları hatırlatarak, "Ülkemizin kendine özgü bir indirim döneminin olmasını istedik ve 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettiğimiz kampanya dönemi ile vatandaşlarımıza yıl bitmeden uygun fiyatlı ürünler ulaştırmak için harekete geçtik. Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı kampanyamızı 3 yıldır uyguluyoruz. Yılın son haftasını yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimlerle taçlandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı kimi kategorilerde yüzde 40'lara varan indirimlerle buluşturmayı planlıyoruz. Muhtemel fırsatçılıkları da engelleyeceğiz" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
PTTAVM’den dev indirim kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA