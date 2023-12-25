PTTAVM’den dev indirim kampanyası

TicaretBakanlığı'nın başlattığı indirim seferberliğinin bir benzerini bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın iştiraklerinden PttAVM.com başlatıyor. 25 Aralık'ta başlayarak 1 Ocak'a kadar sürecek kampanya döneminde vatandaşlara her kategoride büyük indirimler sunulacağı gibi iş dünyası da bu süreçte stoklarındaki ürünleri bitirerek yeni yıla yeni ürünlerle girecek.PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız" dedi. Bir grup gazeteciye konuşan Çevikoğlu, "Black Friday, Efsane Cuma" gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlenen kampanyaları hatırlatarak, "Ülkemizin kendine özgü bir indirim döneminin olmasını istedik ve 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettiğimiz kampanya dönemi ile vatandaşlarımıza yıl bitmeden uygun fiyatlı ürünler ulaştırmak için harekete geçtik. Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı kampanyamızı 3 yıldır uyguluyoruz. Yılın son haftasını yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimlerle taçlandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı kimi kategorilerde yüzde 40'lara varan indirimlerle buluşturmayı planlıyoruz. Muhtemel fırsatçılıkları da engelleyeceğiz" diye konuştu.