PTT’den sıfır atık hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketi çevrenin yanı sıra bir iyilik hareketine de dönüştü. Sıfır Atık Vakfı ile PTT birlikteliğinde tekstil atıklarıyla ilgili önemli bir çalışma başlatıldı. Vatandaşların giymedikleri kıyafetler PTT şubelerine yerleştirilen Giysi ve Tekstil Kumbarası'nda toplanacak. Kıyafetler dezenfeksiyonla yeniden değerlendirmeye hazır hale getirilecek.

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü verilerine göre, moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılırken, moda endüstrisi küresel çapta her yıl 92 milyon ton atık üretiyor. Türkiye'de de durum bundan farklı olmazken, giyilmeyen kıyafetlerin değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

YENİDEN DEĞERLENEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, sık sık moda ve tekstil sektöründe sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekerek, doğaya yük olmayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu, giysilerin bilinçli seçilmesi ve yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. Bu çağrıdan hareketle Sıfır Atık Vakfı ve PTT, giyilmeyen kıyafetleri yeniden dönüştürecek bir işbirliğine imza attı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, PTT şubelerine vatandaşların kullanmadıkları kıyafetleri bırakabilecekleri 'giysi ve tekstil kumbarası' koyulmaya başlandığına işaret ederek, "Toplanan kullanılabilir kıyafetleri, Bakanlığımız koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz. Kullanılamayacak durumda olanları geri dönüştürelim, bunun karşılığında firmalar bize yeni kıyafet versin. Biz de o yeni kıyafetleri yine ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Bir sosyal döngü kurmak istiyoruz" dedi.

500 YILLIK STOK VAR

"Bugün dünyada tekstil üretimini durdursak bile, mevcut dolaşımdaki ve evlerimizde bulunan tekstil ürünleri 500 yıl yetecek seviyede" diyen Ağırbaş, dünyanın hızlı moda anlayışıyla birlikte inanılmaz bir üretim çılgınlığının içinde olduğuna dikkat çekti. Ağırbaş, "Eskiden aynı kıyafeti dört-beş kişi kullanırdı. Bu yokluktan değil, bir kültürdü. Bu kültürü yeniden kazanmalıyız" diye konuştu.

İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR

Tekstil ürünleri, PTT teslim noktalarında toplanarak kayıt altına alınacak. Toplanan ürünler, işleme merkezlerinde tür, kumaş, kullanım durumu ve uygunluk kriterlerine göre ayrıştırılacak. Dezenfeksiyon süreciyle yeniden değerlendirmeye hazır hale getirilecek.

Uygunluk kontrolleri tamamlanan ürünler, sosyal destek mekanizmalarıyla koordineli şekilde ilgili yerlere yönlendirilecek. Vatandaşlar "https://iyiligedonustur.com/" internet sitesine girerek, kumbaraların bulunduğu kendilerine en yakın olan şubeleri görebiliyor.