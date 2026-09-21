Pusula’dan İsviçre’ye 40 milyonluk döviz transferi: 3 kişiye gözaltı

Fon soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre
'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para gönderildiği tespit edildi. Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL para transferi gerçekleştirildi. Raporda ayrıca Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos 2026'da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı.