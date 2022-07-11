Putin yelkeni Asya’ya açtı

Ukrayna savaşının ardından gelen yaptırımlar sonrası Moskova ticaretin rotasını Asya'daki komşularına ve Afrika'ya çevirdi. Rus lojistik firmaları karşı taraflarla yeni hatlar kurarken bir yandan da iş dünyası arasında ikili görüşmeler sıklaştı.Rus şirketleri Çin ve Hindistan'a hammadde başta olmak üzere birçok ihtiyaç duyulan malların tedarikini sağlamak için yeni denizcilik hatları koyuyor. Kaynaklara göre, Batı yaptırımları nedeniyle sürekli kesintiler üzerine harekete geçe Rusya bölgesindeki ülkeler ile işbirliğini artırmak için bu adımı attı.Çin medyasının haberlerine göre konuya yakın bir kaynak, Rus yük nakliyecisi Inteco ve Çin merkezli Swift Transport Group'un, Rusya'daki Vostochny ile Çin'deki liman şehirleri arasında konteyner taşımacılığı hizmetleri sunmak amacıyla ortaklaşa hat işletme için iştirak kurduklarını söyledi. Pekin ve Yeni Delhi, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıktılar ve Rusya ile normal ekonomik ve ticari işbirliğini sürdüreceklerini söylediler.İki ülkenin indirimli Rus enerjisi ithalatını artırmasıyla ticaret hacmi bu yıl önemli ölçüde arttı. Ticaret verilerine göre, Çin savaşın çıkmasının ardından geçen üç ay içinde Rus petrol, gaz ve kömürüne yaklaşık 19 milyar dolar harcadı. Bu rakam bir önceki yılın neredeyse iki katı. Hindistan aynı dönemde 5.1 milyar dolar harcadı, bu da bir yıl önceki değerin beş katından fazla.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki hafta önce bu yeni politikanın sınırlarını çizmişti. Putin, Batı'nın ekonomik bağları koparmaya çalışırken Rusya'nın ticareti Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi "güvenilir uluslararası ortaklara" yönlendirdiğini söylemişti. Putin'e göre, Rusya ile BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) arasındaki ticaret yılın ilk üç ayında yüzde 38 artarak 45 milyar dolara ulaştı. Putin, "Rus iş çevreleri ile BRICS ülkelerinin iş dünyası arasındaki temaslar yoğunlaştı. Örneğin, Rusya'da Hindistan zincir mağazaları açmak ve Çin otomobillerinin, ekipmanlarının ve donanımının pazarımızdaki payını artırmak için görüşmeler sürüyor" dedi.Çinile BRICS ülkeleri arasındaki ticaret Ocak-Mayıs döneminde yıllık yüzde 12.1 artarak 196 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 12.1'lik büyüme, aynı dönemde Çin'in genel ticaret büyümesinden 3.8 puan daha yüksek oldu. İlk beş ayda Çin'in BRICS ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 18.1 artış yaşadı. BRICS ülkelerinden yapılan ithalat ise yıllık yüzde 6.6 arttı. Ülkeler bazında ikili ticaret, Çin ile Rusya arasında yüzde 26.5, Çin ile Brezilya arasında yüzde 7.3, Çin ile Hindistan arasında yüzde 10 arttı. Çin ile G. Afrika arasında ise yüzde 5 geriledi.