Quick Sigorta iklim risklerine karşı koruma açığını kapatıyor

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekte en önemli platformlardan biri olan COP31'e doğru kararlı adımlarla ilerlerken 'GİSAD İklim Forumu 2026: COP31'e Doğru' etkinliğinde sponsor olarak yer alan Quick Sigorta, iklim krizine karşı finansal dayanıklılık ve risk yönetimi çözümlerini sektör paydaşlarıyla paylaştı. Enerji dönüşümü, sürdürülebilir finansman, şehirler ve su yönetimi, tarım, gıda sistemleri, teknoloji ve sosyal kalkınma gibi hayati başlıkların tartışıldığı forum; iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SİGORTA BİR GÜVEN SİSTEMİ

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı kalamayacağını, ekonomilerin ve toplumların bu risklere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "İklim kaynaklı ikincil afet risklerinin arttığı bir dönemde, araçların sigorta güvencesine erişimini kolaylaştırmak zorundayız. Türkiye'deki yüksek prim bariyerleri nedeniyle kaskoya erişemeyen milyonlarca araçlık bir park bulunuyor. Geliştirdiğimiz KASKONOMİQ ürünüyle bütçe hassasiyetlerini gözeterek 'her yaşta araca erişim' yaklaşımını, 'her koşulda güvence' anlayışıyla tamamlıyoruz. KASKONOMİQ çarpma ve çarpışma gibi standart risklerin yanı sıra iklim krizinin en sık görülen yansımaları olan deprem, sel, su baskını, yangın ve fırtına gibi doğal afetleri de kapsayarak sürücülere tam bir koruma kalkanı sunuyor. Esnek muafiyet seçenekleriyle bütçe dostu, sadeleştirilmiş ve erişilebilir bir model sunan bu ürünümüzle iklim afetlerine karşı araç sahiplerinin finansal direnç kazanmasını sağlıyor ve koruma açığını kapatıyoruz" ifadelerini kullandı. Dünyada ve Türkiye'de iklim krizinin etkilerinin giderek derinleştiğini söyleyen Ahmet Yaşar, COP 31'e giden süreçte artık yalnızca iklim değişikliğinin nedenlerini değil, sonuçlarını nasıl yöneteceğimizi de konuşuyoruz" dedi.