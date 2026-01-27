Quick Sigorta’dan motosikletlilere uygun primli kasko fırsatı

Motosiklet kullanıcıları için uzun yıllardır pahalı olduğu düşünülen kasko sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Yüksek primler ve sınırlı teminatlar nedeniyle kasko yaptırmakta zorlanan motosikletliler, Quick Sigorta'nın yeni ürünü KASKONOMİQ ile daha uygun koşullarda güvenceye kavuşuyor. Quick Sigorta tarafından geçen kasım ayında sunulan KASKONOMİQ, yapılan son düzenlemeyle motosikletleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece kasko, motosiklet kullanıcıları için lüks olmaktan çıkıp, daha ulaşılabilir bir sigorta ürünü haline geldi. Türkiye'de motosikletler için klasik kasko ürünleri, araç yaşı ve kullanım şekli gibi nedenlerle çoğu zaman yüksek primli oluyor ya da hiç teklif alınamıyor. KASKONOMİQ, 26 Aralık 2025 itibarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik kullanım tarzı seçimi ile güncellendi ve bu kronik soruna çare olacak bir model ortaya çıkmış oldu. Bu modelde, hasar durumunda araç bedelinin yüzde 75'i sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Yüzde 25'lik bölüm ise sigortalının sorumluluğunda kalıyor. Böylece büyük riskler sigorta şirketine devredilirken, primler daha düşük seviyelerde tutulabiliyor. Araç yaşı ve sürücü yaşı sınırlaması olmadan sunulan KASKONOMİQ, motosikletler için deprem, sel, yangın, terör, halk hareketleri ve doğal afetleri kapsayan geniş teminatlar içeriyor. Üründe servis seçimi serbest bırakılırken; çekici, kurtarma ve yılda bir kez yedi güne kadar ikame araç hizmeti de poliçeye dahil ediliyor. Bu yapı, motosiklet kullanıcılarının "kaskom olsun ama bütçemi zorlamasın" beklentisine yanıt veriyor.İştirakleri arasında Quick Sigorta'nın da yer aldığı Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ürünle ilgili yaptığı açıklamada, kaskolu araç oranının hâlâ düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Araç parkının yaşlanmasının riski artırdığını belirten Yaşar, "Riskin büyük bölümü hâlâ sigorta sisteminin dışında, araç sahiplerinin üzerinde kalıyor. KASKONOMİQ modeliyle bu yapıyı değiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Motosikletlerin de kapsama alınmasını bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiren Yaşar, "Küçük primlerle büyük risklerin paylaşıldığı, sade ve herkesin erişebileceği bir kasko modeli oluşturduk. Amacımız kaskoyu motosiklet kullanıcıları için de ulaşılabilir bir güvence haline getirmek. Artık motosikletliler için kasko bir lüks değil" ifadelerini kullandı. Yaşar, ürünün özellikle; aracının yaşı nedeniyle klasik kasko yaptıramayanlar, küçük hasarları kendisi karşılayıp, büyük riskleri sigortaya devretmek isteyenler ve hasar anında servis, çekici ve ikame araç gibi desteklere hızlı ulaşmak isteyen motosiklet kullanıcıları için ciddi avantajlar sağladığını vurguladı.