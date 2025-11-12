Quick ve Corpus’tan yeni kasko modeli

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta iş birliğiyle geliştirilen KASKONOMIQ, araç veya sürücü yaşı sınırlaması olmadan, trafik sigortası priminin yaklaşık dörtte biri tutarında bir bedelle, araç değerinin yüzde 75 veya yüzde 85'ine kadar güvence sağlıyor. Servis seçimi sınırlaması olmadan sunulan model, yalnızca kazaları değil; deprem, sel, yangın, terör, halk hareketleri ve diğer doğal afetleri de kapsıyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Dört araçtan yalnızca biri kaskolu. Bu, araç parkının yaşlanmasıyla birleşince risk sigortacılardan çok araç sahiplerinin omzuna biniyor. Herkesin ulaşabileceği sade bir kasko modeliyle sigortacılığı tabana yaymayı hedefliyoruz" dedi.