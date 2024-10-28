Rafineri için yerli katalizör

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum, petrol ürünlerinin birbirinden ayrıştırılmasında kullanılan katalizörde de üretime çok yakın. Türkiye'de bugüne dek üretilmeyen katalizör için test aşamasında olduklarını dile getiren Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, üretim kararı verilmesi durumunda 15 milyon euroluk yatırımla kademeli olarak yıllık 3 bin ton katalizör üretimine ulaşacaklarını söyledi. Arkan, ayrıca dünyada ilk kez boksit atığından lityumu geri kazanan şirket olacaklarını da ifade etti.Yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam eden Eti Alüminyum, ham petrolü işleyerek nihai ürün haline getiren rafineri ve petrokimya tesislerinde petrol ürünlerinin birbirinden ayrılmasında kullanılan katalizörü Türkiye'de ilk kez üretti. Üretilen katalizörün test sonuçlarının olumlu gelmesi halinde ise 15 milyon euroluk yatırımla katalizör üretimine başlanacak.Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, "Yılda 82 bin ton alüminyum üretiyoruz ve Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyoruz. Her yıl en az 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Üretimlerimizi Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyerek Türkiye'de ancak ithalat yoluyla sağlanabilen ürünleri yerlileştirmek için çalışıyoruz. Bunu tamamen kendi laboratuvarlarımızda, kendi atölyemizde üretilen teknik ekipmanlarla ve kendi mühendislerimizle yapıyoruz. Şu anda Ar-Ge departmanımızın üzerinde çalıştığı bir konu da petrokimya ürünlerinin birbirinden ayrılmasında kullanılan katalizörler. Deneme aşaması tamamlanmak üzere olan katalizör için üretim kararı aldığımızda bin tonla başlayarak birkaç yıl içinde yıllık 3 bin tonluk üretime ulaşacağız" dedi.3 milyar TL'lik yatırımla hayata geçecek yeni haddehane çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Arkan, savunma sanayisinde Türkiye'nin arz güvenliğini önemsediklerini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'de son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatı 170 bin tona ulaştı. Bu, aşağı yukarı 600 milyon doların üzerinde bir döviz çıkışı anlamına geliyor. Savunma sanayisinde, uçak gövdelerinde ve zırh malzemelerinin üretiminde hammadde olarak kullanılan hadde ürünlerini üretmek üzere başladığımız haddehane tesisi kurulum çalışmalarımız sürüyor. 3 milyar liralık yatırımla kurulan ve alüminyumda ülke ekonomisinin lokomotifi olacağını düşündüğümüz yeni haddehanede, ilk ürünlerimizi 2026 yılında almayı hedefliyoruz. İlk etapta 100 bin tonluk üretimle başlayacak olan tesis, 200-250 bin tonluk kapasiteye çıkabilecek."Eti Alüminyum'un devam eden diğer Ar-Ge projelerine de değinen Mehmet Arkan, "Çalışmalarımızda önceliği yerli hammadde üretimine veriyoruz. Bu doğrultuda temellerini geçtiğimiz yıl attığımız 'özel alümina' üretim hattımızı, 2025 yılı başında devreye alacağız. 2 bin derece sıcaklıkta bile erimeyen özelliğinin yanı sıra hafif ve esnek oluşuyla da pek çok sektör tarafından talep edilen özel alümina, yine bizim mühendislerimiz tarafından geliştirildi. 40 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak bu hatta ilk ürünlerimizi yeni yılın başında alacağız. Alümina, savunma sanayinin yanı sıra pek çok sektörde hammadde olarak kullanılıyor" dedi.