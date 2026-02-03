Ramazan ayı için hazırlıklar başladı pide 30, koli 499 TL’den başlıyor

11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu dönemin vazgeçilmezi olan ramazan kolileri raflara çıkmaya hazırlanıyor. Geçen yıla göre yüzde 20 fiyatı artan ramazan kolileri 499 TL'den başlayıp 1.999 TL'ye kadar çıkıyor. İçeriğinde mercimek, nohut, sıvıyağ, makarna, un, salça gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin fiyatları 499 ila 599 TL arasında değişiklik gösterirken, ürün çeşitliliği reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerle arttıkça kolilerde fiyatlar 1.999TL'ye kadar yükseliyor.

1 KG SADE PİDE 100 TL

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan pidenin de fiyatı netleşiyor. Yapılan hazırlıklar kapsamında fiyatlar il bazında değişiklik gösterse de Türkiye genelinde 1 kilogram sade pidenin fiyatı 100 TL'yi geçmeyecek. Buna göre 300 gramlık sade pide 30 TL, susamlısı 35 TL, yumurtalı ve susamlılar ise 40 TL'den satışa sunulacak. 500 ramlık pide ise 50 TL'den satılacak. Bunun yumurtalı ve susamlısı da 60 TL olacak.

30 MİLYAR TL'LİK PAZAR

İstanbul Perakendeciler Federasyonu (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 20 milyar TL civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25 ila 30 milyar TL arasında bir pazar oluşturacağını söyledi. Ramazan kolisi fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 15 ila 20 oranında arttığını aktaran Güzeldere, "Bu oran enflasyonunun çok altında" dedi. Ramazan kolilerinin içeriğiyle ilgili bilgi veren Güzeldere, "Kolilerde 15 ila 25 çeşit ürün bulunuyor. İçinde mercimek, nohut, sıvıyağ, makarna, un, salça gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin fiyatları 499 ila 599 TL arasında değişiklik gösterirken, ürün çeşitliliği reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerle arttıkça kolilerde fiyatlar 1.999 TL'ye çıkıyor" diye konuştu.

SON KULLANIM TARİHİNE BAKIN

Ramazan kolilerini hazırlayan perakende firmalarını da uyaran Güzeldere, şöyle devam etti: "Özellikle koli hazırlığında bulunan perakendeci firmalara bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum. Zira yardım ve destek sağlanan kullanıcıların bütçelerine katkı sağlamak için ulaştırılan bu kolilerde bulunan ürünlerin ihtiyaca doğrudan hitap etmesi ve tüketilebilir nitelikte olması güvenilir gıdaya yönelik önem arz ediyor. Koli hazırlatan hayırseverlere ise satın aldıkları kolilerin içerisindeki gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, ürün kalitesine, ürünlerin içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum."



HEDİYE ÇEKLERİNE TALEP ARTIYOR

Son yıllarda hediye çeklerine daha fazla talep olduğunu anlatan Güzeldere, "Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 bandında artmış durumda. Bunun en önemli sebebi kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespiti noktasındaki zorluklar. Hediye çekleri ile alışveriş yapan tüketiciler, kartların kullanım süresi 12 aylık olduğundan bu alışverişlerini yıl içerisine yayabiliyorlar, farklı günlerde ihtiyaçlarına uygun kullanabildikleri gibi gıda dışı ürün alımlarına yönelik alışveriş yapma imkânı bulabiliyorlar. O nedenle alan kişi için de çekler daha makbul durumda" ifadelerini kullandı.