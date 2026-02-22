Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ramazan ayına özel 20 GB hediye etti
Giriş Tarihi: 22.02.2026

Ramazan ayına özel 20 GB hediye etti

Ramazan ayına özel 20 GB hediye etti
  • ABONE OL
Türk Telekom, ramazan ayına özel kampanyası kapsamında mobil müşterilerine 20 GB internet hediye ediyor. 19 Şubat-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal faturalı ile faturasız mevcut mobil müşteriler, gece 00.00-06.00 saatleri arasında kullanabilecekleri 20 GB internetten faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Telekomlular, Türk Telekom uygulaması veya SMS aracılığıyla hediye internetleri için talepte bulunabiliyor. Abone başına en yüksek 5G kapasitesine sahip Türk Telekom, ramazana özel sunduğu kampanya ile paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin simgesi olan bu ayda müşterilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan ayına özel 20 GB hediye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz