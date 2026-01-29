Ramazan fırsatçılarına sıkı denetim

Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye genelinde fahiş fiyat denetimleri başladı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlüğü ekipleri şehirlerdeki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor. Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Bursa'dan Mersin'e yurdun dört bir yanında yapılan denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen denetimler kapsamında, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisinin kontrolü de Hal Kayıt Sistemi üzerinden sağlanıyor. Fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve etiketler ile gramajlara uyulup uyulmadığı denetlenirken, kafe, restoran ve lokanta gibi yeme-içme işletmelerinde ise giriş kapılarında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, masalarda menü yer alıp almadığı kontrol ediliyor.Denetimler sırasında fiyat etiketi bulunmayan ürünler, kasa-raf fiyat farkı ve satıştan kaçınma gibi aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanıyor. Fahiş fiyat ve stokçuluk şüphesi bulunan ürünlerin son 3 aylık alış ve satış faturaları incelenerek, gerek görülmesi halinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiliyor. Vatandaşlar da karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi mobil uygulaması üzerinden yetkililere iletebiliyor.Bursa'da 1-27 Ocak tarihleri arasında 450 işletmede 142 bin ürün denetlenirken, toplamda 1 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Sarıaslan, 30 personelden oluşan 15 ekiple yıl boyunca devam eden denetimlerini ramazan dolayısıyla daha da sıklaştırdıklarını belirtti. Iğdır'da, ramazan ayı öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışı denetimi yapıldı. Ticaret İl Müdürü Mücahit Yalçın, 2025'te Iğdır'da 939 denetim yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "114 bin 172 ürünü denetledik. 2 bin 542 ürünü haksız fiyat olabileceğini tahmin ettiğimizden işlemlerini yapıp bakanlığımıza gönderdik. Ayrıca yaptığımız denetimlere il genelinde 213 aykırılık tespit ettik." Sinop'ta da ramazan ayı öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışı denetimi yapıldı. Artvin'de 2025 yılı boyunca il genelinde 466 işletme denetlenirken, yaklaşık 67 bin ürünün fiyat etiketi ve kasa fiyat kontrolü yapıldı. Adana ve Mersin'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışına karşı denetim yapıldı. Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı. Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, "Fiyat etiketi kasa uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz" dedi. Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına da denetimlerdeki ilk hedefin tüketicinin mağdur edilmemesi olduğunu söyledi.