Ramazan öncesi fahiş fiyata rekor ceza! 72 bin işletme mercek altında, 140 milyon TL ceza kesildi

"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"

Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uyguladık, 24 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Kurallara uygun çalışan, halk sağlığını önceleyen esnafımıza ve işletmelerimize teşekkür ediyorum."