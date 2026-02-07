Ramazan öncesi fahiş fiyata rekor ceza! 72 bin işletme mercek altında, 140 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında gıda sektörüne yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde 72 bin 416 gıda işletmesi denetlenirken, mevzuata aykırı faaliyetler tespit edilen işletmelere 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası kesildi.
1.815 İŞLETMEYE YAPTIRIM, 24'Ü İÇİN SUÇ DUYURUSU
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kontroller sonucunda 1.815 işletmeye idari yaptırım uygulandığını, 24 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"
Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu kapsamda 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uyguladık, 24 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Kurallara uygun çalışan, halk sağlığını önceleyen esnafımıza ve işletmelerimize teşekkür ediyorum."
