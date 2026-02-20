Ramazan öncesi fırsatçılara göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı, yılbaşından beri 48 bin 122 firma ve 5.7 milyon ürünün denetlendiğini, tespit edilen aykırılıklar için 506 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda perakendeciliği sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde 29 bin 626 firmanın denetlendiği, yapılan kontrollerde 20 bin 79 ihlal tespit edildiği ve 80 milyon lira idari apra cezası uygulandığı aktarıldı.

İSTANBUL'DA 43 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 bin 847 ürüne yaklaşık 43 milyon lira ceza kesildiği bdilirilen açıklamada, Ankara'da 1 milyon 357 bin 149, İstanbul'da 885 bin 734 ve Antalya'da 995 bin 882 ürünün denetlendiği ifade edildi . Tüketicilerin günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler ve haksız ticari uygulamalar kapsamında da denetimlerin devam ett-i ğine dikkat çekilerek şöyle bilgi verildi: "Bu kapsamda yılın lki 45 gününde 7 bin 999 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, ayk-ı rı eylemi tespit edilen 330 kişiye toplamda 237.7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."