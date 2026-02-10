Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.02.2026 08:57 Son Güncelleme: 10.02.2026 09:19

Ramazan öncesi marketlere 24.7 milyon TL fahiş fiyat cezası! Bakanlık 1.7 milyon ürünü mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde market raflarında kapsamlı denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Bakanlık, marketlerde 1,7 milyon ürünü daha denetledi. Fahiş fiyat denetimi sonucunda 24,7 milyon lira para cezası uygulandı.

AA Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesinde denetimlerini sürdürürken, 3-9 Şubat'ta 8 bin 546 markette toplam 1,7 milyon ürünü denetledi ve 24,7 milyon lira para cezası uyguladı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.

Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.

