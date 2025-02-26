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Giriş Tarihi: 27.2.2025

Ramazan’da indirim rüzgârı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Ramazan’da indirim rüzgârı
E-ticaret üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde Ramazan ayının etkisi hissedilmeye başlandı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, bu ayda özellikle kamuya bağlı kurumların uygun fiyatlı Ramazan kolileri hazırlayarak satışa sunduğunu kaydetti. Çevikoğlu, "Araştırmalar, tüketicilerin yüzde 60'tan fazlasının Ramazanda daha fazla alışveriş yaptığını gösteriyor. Bu artış özellikle gıda, süpermarket ürünleri ve küçük mutfak aletlerinde yoğunlaşıyor. Şimdiden Ramazan ayında toplam alışveriş tutarının önemli ölçüde artacağını ortaya koyuyor. Sektör genelinde, Ramazan ayına özel olarak 50 milyar TL'lik ek alışveriş beklentisi oluşmuş durumda" dedi.
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Ramazan’da indirim rüzgârı
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