Ray Connect ile hasar süreçleri tek bir platform üzerinden yönetiliyor

Müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonuyla sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Ray Sigorta, mobil uygulaması Ray Connect'e entegre ettiği uçtan uca hasar yönetimi hizmetiyle müşteri deneyiminde standartları yeniden tanımlıyor. Hasar süreçlerini baştan sona yeniden tasarlayan Ray Connect; hasar ihbarından dosya takibine, çekici talebinden anlaşmalı servis yönlendirmesine kadar tüm sürecin tek bir dijital platform üzerinden yönetilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar; hasar ihbarı oluşturma, dosya açma ve durum sorgulama, kaza fotoğrafları ile kaza tespit tutanağını yükleme, çekici talep etme ve en yakın anlaşmalı servisleri görüntüleme işlemlerini tek ekrandan hızlı ve kolay biçimde gerçekleştirebiliyor. Aracın servise teslim edilmesinin ardından eksper incelemesi, onarım onayı ve parça tedariki dâhil tüm aşamalar anlık olarak takip edilebiliyor. Dijitalleşen süreçler sayesinde kullanıcılar hem zamandan tasarruf ediyor hem de hasar yolculuğunun her aşamasında ihtiyaç duydukları bilgiye anında ulaşabiliyor.

KORUMA KATMANI SUNUYOR

Ray Connect, Crash Detection (Kaza Algılama) teknolojisi ve Moto Hasar Destek Ekibi ile kullanıcılara proaktif bir destek ve koruma katmanı da sunuyor. Olası bir kazayı algılayan uygulama, kullanıcıyı atması gereken adımlar konusunda anında yönlendiriyor. Müşteriyle iletişime geçen Moto Hasar Destek Ekipleri ise doğrudan olay yerine giderek kaza tespit tutanağının doldurulmasından çekici organizasyonuna kadar tüm süreçte yerinde uzman desteği sağlıyor. Müşteri deneyiminde standartları yeniden şekillendirdiklerini belirten Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Sigortacılıkta asıl fark, hasar anında ortaya çıkar. Müşterilerimiz poliçelerini satın alırken aslında güvence satın alırlar. Ancak bu güvencenin gerçek sınavı, bir kaza yaşandığında başlar. Kaza sonrasında pek çok sürecin peş peşe yönetilmesi gerekir. Çoğu zaman ilk olarak kimi aramamız gerektiğini bilemeyiz. Aracın hasar tespit ve onarım süreçlerini takip etmek için farklı kişilerle iletişime geçmek ve bilgi almaya çalışmak, uzun ve yorucu bir deneyime dönüşebilir. Biz Ray Connect ile tam da bu sorunu çözdük. Müşterimize kaza anından itibaren adım adım rehberlik eden ve aracını servisten teslim alana kadar sürecin her aşamasını şeffaf biçimde takip edebildiği bir deneyim tasarladık. Dijital yatırımlarımızla sektörümüzde yeni nesil ve farklı bir sigorta deneyimi sunuyoruz. Hasar yönetimini dijitalleştirmekle kalmıyor; müşterilerimizin yaşadığı belirsizlikleri ortadan kaldırarak onlara güven ve kontrol hissini geri veriyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör