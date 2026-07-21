Ray Sigorta bir kez daha Türkiye’nin ’En Değerli Markalar’ı arasında yer aldı

Sigorta sektöründe 68 yılı aşkın deneyimiyle müşterilerine özel çözümler sunan Ray Sigorta, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 2025 yılı araştırmasında Türkiye'nin en değerli 125 şirketi arasında gösterildi. Daha önce 2018, 2021 ve 2024 yıllarında da listede yer alan Ray Sigorta, bu yıl dördüncü kez en değerli markalar listesinde yer alarak sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, Ray Sigorta'nın Türkiye'nin En Değerli Markalar'ı arasında yer alması ile ilgili konuştu. Yenilikçi ürünler, dijitalleşme ve marka yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "2026'nın başında sigorta sektörünün en itibarlı markası seçildik. Şimdi ise Brand Finance tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin en değerli 125 markası içerisinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıları müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve acentelerimizin bize duyduğu güvenin bir yansıması olarak görüyorum.Marka olmanın bilinir ve ulaşılır olmaktan çok daha farklı bir algısı olduğuna da dikkat çeken Erdoğan, "Sunduğunuz ürün ve hizmetlerinizle güven vermeniz, kaliteli hizmet sunmanız, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarınızı yerine getirerek katma değer oluşturmanız önem taşıyor. İtibar, bir günde kazanılan bir şey değil, her temas noktasında, her hasar anında, her müşteri deneyiminde verilen sözleri tutabilmenin bir sonucu. Sadece ödüllerle değil, insanların kalbindeki yerimizle büyüyoruz. Bu nedenle bu başarılarımızı, bize duyulan güveni korumak için üstlendiğimiz daha büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Müşteri dostu marka olma misyonumuzla çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte ülkemiz ve sektörümüz için değer oluşturmaya, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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