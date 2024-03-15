Raylı sistemin Togg’u geliyor

ürkiye'de yerli ve milli üretilen elektrikli tren setleri için imzalar atıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile TCDD Taşımacılık (Eskişehir 5000) arasında düzenlenen Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde 95 adet Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi'nin üretimine başlayacaklarını belirtti. Uraloğlu, şunları anlattı: "Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine 'Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye' vizyonuyla damga vurduğu bir dönem olacak. Ülkemizin savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik, elektronik gibi orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatı 2023'te 100 milyar dolara yaklaştı.60 yıl önce TÜRASAŞ'ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim otomobilini engelleyenlere de Togg ile cevap verdik. Saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz ilk yerli ve milli elektrikli tren seti projemizde, 2 prototip seti tamamlayarak hizmete sunduk ve seri üretimine başladık. 2030'a kadar tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planlıyoruz. Saatte 225 kilometre hıza sahip 'Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu yıl prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor."Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda demir yolu alanında hayata geçirilen projelere değinerek, "Şimdi de 2023 yılında yerli ve milli imkânlarla ürettiğimiz 5 bin kilovatsaat güce sahip ilk elektrikli anahat lokomotifi olan E5000 ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. 5 megavat gücünde, Avrupa Birliği Demiryolları'nda Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 kilometre hızda gidebilecek yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifi geliştirdik" diye konuştu.DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün şubat ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini de aktaran Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında şubatta 14 milyon 748 bin 115 yolcunun ağırlandığını belirterek, "Hava yollarımızı kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.5 rekor bir artış yaşadı"dedi. Verilere göre, şubatta 66 bin 898'i iç hatlar, 49 bin 167'si dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte 154 bin 308 uçak trafiğine ulaşıldı. Şubatta iç hat yolcu sayısı 7 milyon 220 bin 127'ye, dış hatlar yolcu sayısı ise 7 milyon 518 bin 213'e ulaştı. Transit yolcularla bu rakam 14 milyon 748 bin 115'e yükseldi. Yolcu sayısı 2023'ün aynı ayına göre yüzde 25.5'la rekor artış yaşadı.