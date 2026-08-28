Reasürans 705 milyar $’la tarihi rekora gidiyor

Küresel reasürans sektöründe birkaç yıl önce yaşanan kapasite sıkışıklığının yerini sermaye bolluğu alıyor. Güçlü teknik kârlılık, yatırım gelirleri ve alternatif sermaye girişleriyle sektöre tahsis edilen toplam reasürans sermayesinin 2026'da 705 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşması bekleniyor. Rekor sermaye reasürörlerin büyük afetleri karşılama gücünü artırırken, madalyonun diğer yüzünde rekabet sertleşiyor. Yeni kapasitenin piyasaya girmesiyle özellikle doğal afet reasüransında fiyatlar aşağı yönlü hareket ediyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Reasürans sektörünün son yıllarda yakaladığı yüksek kârlılık, sektörün dengelerini değiştirecek büyüklükte bir sermaye birikimine dönüştü. Reasürörlerin risk değerlendirmesi (underwriting) faaliyetlerinden sağladıkları güçlü sonuçlara yüksek faiz ortamının desteklediği yatırım gelirleri de eklenirken, şirketlerin kârlarının önemli bölümünü bilançolarında tutması özkaynak kapasitesini hızla büyütüyor. Geleneksel sermayenin yanında alternatif kaynaklar da piyasayı besliyor. Insurance-linked securities (ILS) ve katastrofik tahvillere yatırımcı ilgisisürüyor. Bu da önemli bir kaynak. Böylece doğal afet risklerinin sermaye piyasalarına aktarılmasını kolaylaştı.

SERMAYE DE VAR RİSK DE

Sektördeki finansal rahatlamanın en dikkat çekici göstergelerinden biri sermaye kullanımındaki gerileme. Geleneksel reasürörlerde sermaye kullanım oranının 2024 sonundaki yüzde 85'ten 2025 sonunda yüzde 77'ye düştü. Bilançolarda yeni riskleri üstlenebilecek önemli bir kapasite oluştu. Bu alan şirketlere yeni iş kabul etmekten, katastrofik risk limitlerini büyütmeye, satın almalardan hissedarlara sermaye dağıtımına kadar geniş bir hareket alanı sağlıyor. Ancak 705 milyar dolarlık sermaye, sektör için yalnızca daha güvenli bilanço anlamına gelmiyor. Aynı sermaye reasürörleri yeni iş bulmak için daha agresif biçimde rekabete de zorluyor. Bunun ilk sonuçları yenilemelerde görülmeye başladı. Özellikle doğal afetlerde birkaç yıl süren sert fiyatlama döneminin ardından yön aşağı döndü.



İNDİRİM YÜZDE 25'E UL AŞTI

2026 yıl ortası yenilemelerinde bazı doğal afet reasürans programlarında fiyat düşüşlerinin yüzde 20-25'e ulaştığına ilişkin sektör değerlendirmeleri bulunuyor. Bu tablo sigorta şirketleri açısından önemli bir maliyet avantajı yaratıyor. Reasürans maliyetinin gerilemesi, özellikle yüksek katastrofik risk taşıyan şirketlerin teknik sonuçlarına pozitif katkı sağlayabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör