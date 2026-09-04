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Giriş Tarihi: 4.09.2026 15:06

Reel efektif döviz kuru endeksi belli oldu

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,07 puan azalarak 105,04'e geriledi.

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Reel efektif döviz kuru endeksi belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,07 puan azalarak 105,04 oldu. Endeks, temmuzda 106,11 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,26 puan azalarak 101,35'e geriledi. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,77 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,38 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,68, avro ortalama yüzde 3,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,57 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB

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Reel efektif döviz kuru endeksi belli oldu
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