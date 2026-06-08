Reel sektör ‘nefes’ alacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni hayata geçiriyor. Krediye başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm odaborsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

AZAMİ 3 MİLYON TL

İşletmeler, başvurularını Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası şubelerine yapabilecek. Bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar lira kullanıma açılacak. Bu yıl içinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

61 BİN FİRMAYA DESTEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye erişimi zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi'nden 61 bin firma yararlandı. KOBİ'lere sağladığımız destek 81 milyar liraya ulaştı. KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için de toplam 100 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Dilimler halinde kullandırılması planlanan bu yeni paketin 25 milyar lira tutarındaki ilk dilimi üyelerimizin erişimine açılıyor. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir" dedi.

KOBİ'LERE 'BAŞVURUN' ÇAĞRISI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden devreye alınan Nefes Kredisi'nden faydalanmaya davet etti. Baran, TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvuru yapabileceğini belirterek, bir firmanın azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz azami 48 ay vadeli kullandırılacağını hatırlattı. İlk etapta 25 milyar liralık kredi hacminin iş dünyasının kullanımına açılacağını bildiren Baran, yıl içerisinde sağlanacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

7 SORUDA NEFES KREDİSİ

Kimler başvurabilir? TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilir. Ne zaman başlıyor? Başvurular 8 Haziran 2026 (bugün) tarihi itibarıyla başlıyor.

Kredi limiti ne kadar? Bir firma azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek.

Kredi hacmi ne kadar? Toplam büyüklüğü 100 milyar TL olacak. İlk aşamada 25 milyar TL iş dünyasının kullanımına sunulacak.

Ödeme koşulları nedir? Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak.

Faiz oranı ne olacak? 24 aya kadar yüzde 36, 24 ay üzeri yüzde 34 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar verecek? Akbank, Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası şubelerine başvuru yapılabilir.