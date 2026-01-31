Reel sektöre faizsiz finansman desteği

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde Katılım Finans Kefalet Destek Programı hayata geçirildi. Reel sektöre faizsiz finansman imkânı sunan program ile üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor. Programın ilk diliminde yüzde 80 kefalet oranı ve 7.5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9.375 milyar TL'lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha da yaygınlaştırıyoruz" dedi.