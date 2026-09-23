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Giriş Tarihi: 23.09.2026

Reel sektörün döviz açığı 210.8 milyar dolar

Reel sektörün döviz açığı 210.8 milyar dolar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz 2026'ya ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz 2026'da varlıklar 2 milyar 279 milyon dolar, yükümlülükler ise 7 milyar 306 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti. Döviz açığı Haziran 2026 dönemine göre 5 milyar 027 milyon dolar arttı. İhracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 175 milyon dolar, 1 milyar 74 milyon dolar ve 607 milyon dolar arttı.
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

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Reel sektörün döviz açığı 210.8 milyar dolar
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