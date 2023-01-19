Reeskont Nedir? Bankacılıkta Reeskont Kredisi Ne Demek, Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Reeskont kredisi ekonomi haberlerini yakından takip eden birçok insan tarafından en çok sorgulanan terimler arasında yer almaktadır. Merak edilen bir sürü soruya ev sahipliği yapan reeskont kredisi araştırılan başlıklardandır. Faiz oranı nasıl hesaplanır gibi sorular da aynı şekilde cevaplanması istenilen sorulardandır. Reeskont kredisi nedir gelin beraber inceleyelim.

Reeskont Nedir?

Reeskont, İngilizce bir terimdir ve tekrar iskonto anlamına gelmektedir. Bankanın elinde var olan ama ödeme zamanı gelmemiş senetleri belirlenen şartlar dahilinde merkez bankasında iskonto yoluyla nakde çevirme olarak bilinir. Reeskont özellikle geçici likidite sağlama gibi konularda son derece faydalı bir uygulama olarak görülmektedir. Birçok kişinin reeskontun zorunlu bir uygulama olduğunu düşünmesi oldukça doğaldır. Fakat reeskont zorunlu bir uygulama olmamakla birlikte reeskonta tabi tutulacak alacakların ve borçların senede bağlı olmaları ise zorunludur. Reeskont kredilerinden daha çok ihracatçılar, ihracata yönelik mal üretimi yapan üreticiler, uluslararası müteahhitlik ve uluslarası fuar organizasyonu yapanlar yararlanırlar. Döviz kazancına yönelik bir kredi olan reeskont kredisinde geçen reeskont kredi türü, Merkez Bankası döviz rezervlerine katkıda bulunur. Krediler 360 güne kadar vadelenebilir ve reeskont kredisinde işlem alt limiti yoktur.

Bankacılıkta Reeskont Kredisi Ne Demektir?

Reeskont kredisi öncelikli olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yoluyla verilmiştir ve daha sonra diğer yatırım ve kalkınma bankaları da bu uygulamaya dahil edilmiştir. Türk Lirası verip döviz alınan bir kredi şekli olarak tanımlanan bu kredi türüyle Merkez Bankasına döviz geliri sağlanır. Reeskont kredisinden daha fazla firmanın yararlanması için firmalar bazında kullanılabilen rakam maksimum 400 milyon TL'dir. Ayrıca firmalar satışını yaptığı dövizi 1 ay süreyle geri satın almamayı da taahhüt etmiş olur. Reeskont tutarı hesaplanırken faiz oranı olarak kısa dönemli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.

Reeskont Faizi Nedir ve Nerede Uygulanır?

Reeskont faizi bankadan reeskont kredisi çekenlere vade sonuna kadar belirtilen oranlarda uygulanan faize denir. Reeskont faiz oranını belirleyen yetkili merci Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'dır. Ekonomideki kredi genişlemesi ve para arzına göre reeskont faiz oranı değişebilmektedir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yıllık olarak belirler ve her dönem farklı oranlarda açıklar. Türk parası dışında yapılan işlemlerde eğer senette faiz oranı belirtilmemişse Londra Bankalar Arası Faiz Oranı dikkate alınır. Türk parası ile yapılan işlemlerde senette bir faiz oranı belirtilmemişse Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi iskonto hadleri dikkate alınır. Ayrıca tüm banka ve sigorta şirketlerinin borç ve alacaklarını reeskonta tabi tutması zorunludur ve bununla birlikte diğer sektörler için reeskont uygulaması zorunlu bir işlem değildir. Reeskont olabilmesi için alacak ya da borcun ticari bir kazanç ile hak edilmesi ya da ticaretin devam ettiği sürede gerçek bir borcun olması gerekir.

Reeskont Nasıl Hesaplanır?

Nominal değer, senette belirtilmiş olan alınacak miktarı ifade eden terimdir. Bununla birlikte faiz oranı terimi ise yine aynı şekilde senette belirtilmiş olan oranı ifade eder. Bazı durumlarda bu faiz oranı senette belirtilmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda ise değerlenme gününde geçerli olan oran belirlenebilmektedir. Reeskont hesaplama formülünde yer alan gün sayısı terimi ise reeskont işleminin gerçekleştirileceği günden itibaren vade tarihine kadar geçen gün adedini ifade etmektedir. Reeskont hesaplama işlemi için şu formülü kullanabilirsiniz:

Reeskont Miktarı = (Nominal değer x Faiz Oranı x Gün Sayısı) / (36.000 + (Faiz Oranı x Gün Sayısı))

Reeskont Oranı Nedir?

Reeskont oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.

1.Normal değer, gün sayısı ve faiz sayısı çarpılır.

2. Elde edilen değer 36.000+ faiz oranı x gün sayısına bölünür.

3. Elde edilen genel sonuç reeskont oranını verir.

Bankalar ve sigorta şirketleri için alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutma zorunluluğu bulunur.