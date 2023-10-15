Refahı artırma planı Meclis’e geliyor

Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri planını içeren 12. Kalkınma Planı ile 2024 bütçesi bu hafta Meclis'e geliyor. Kalkınma planı döneminde gelirin adil paylaşımına yönelik adımlar atılırken, asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak.2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ile beş yıl boyunca icraat, sosyal kalkınma, refahı yükseltecek adımlar, enerji ve ulaşımda atılacak adımlar ortaya konularak Türkiye'nin 2053 vizyonu çizildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2053 vizyonunun çizildiği Kalkınma Planını AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda anlattı.Kalkınma Planındaki politika adımları 54 özel ihtisas komisyonu ve 26 çalışma grubu tarafından hazırlandı. Kalkınma Planı ile bütçe 17 Ekim'de Külliye'den Meclis'e gönderilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aynı gün 12. Kalkınma Planını Meclis'te anlatması bekleniyor. Bütçe de 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak. Kalkınma Planı 22 Ekim'de, bütçe görüşmeleri ise 26 Ekim'de başlayacak. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmelerinin komisyonda 24 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından olan Üçlü Danışma Kurulu'nu toplamak için harekete geçti. Bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarından 2 Ekim'e kadar toplantıda ele alınması istenen konuları bildirmelerini istedi. Bakanlığın, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarından gelen konu başlıklarını değerlendirip, yıl bitmeden Kurulu topla ması bekleniyor.