Rekabet cezalarının alt sınırı yeniden değerleme oranında zamlandı

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2026 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'luk artış esas alınarak, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olmak üzere 302 bin 484 lira 86 kuruşa yükseltildi.