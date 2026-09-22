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Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:18 Son Güncelleme: 22.09.2026 14:28

Rekabet Kurulu soruşturması sona erdi: Garanti BBVA'ya dev ceza

Rekabet Kurulu'nun işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşıyla sonuçlandı. Garanti BBVA ile varılan uzlaşı sonucunda banka 1,55 milyar lira idari para cezası ödeyecek.

Rekabet Kurulu soruşturması sona erdi: Garanti BBVA’ya dev ceza
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Türkiye Garanti Bankası (Garanti BBVA), Rekabet Kurulu'nun işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Kurul, bankaya yaklaşık 1,55 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Banka konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Rekabet Kurulu'nun yürütülmekte olan soruşturmanın banka bakımından uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verilerek banka tarafından yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeneceği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız

İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında

Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#REKABET KURULU #SORUŞTURMA

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Rekabet Kurulu soruşturması sona erdi: Garanti BBVA'ya dev ceza
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