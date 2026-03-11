Rekabet Kurulu’ndan 65 teşebbüs ve meslek kuruluşuna soruşturma

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetlerinin, finansal piyasaların şeffaflığı, güvenilirliği ve sürdürülebilir büyümesi için ekonomik sistemin temel altyapı unsurlarından birini oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu hizmetlerin, yatırımcıların, kredi verenlerin, kamu otoritelerinin ve diğer paydaşların sağlıklı karar alabilmesi açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada , "Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin pazarlarda sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, sadece hizmet kalitesinin artırılması ve fiyatların rasyonel seviyelerde tutulması için değil, aynı zamanda tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinin korunarak finansal ekosistemin bütünlüğünün güvence altına alınması adına bir zorunluluktur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın detayına ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, bağımsız denetim ve mali müşavirlik faaliyetlerini yürüten teşebbüsler ile bu teşebbüslerin dahil olduğu meslek kuruluşları hakkında yapılan incelemeler neticesinde, hizmet (çıktı) piyasalarında fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı, iş gücü (girdi) piyasalarında ise çalışan ayartmama ve ücret tespiti anlaşmaları yapmak, gerek girdi gerek çıktı piyasalarına ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve ayrıca rekabeti kısıtlayıcı nitelikte teşebbüs birliği kararları almak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir."

Hakkında soruşturma açılan 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu şöyle sıralandı:

"Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, ANY Partners Bağımsız Denetim AŞ, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ, BDO Denet Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO Ankara Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO İzmir Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO Akın ve Demirel Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, BDO Yayıncılık AŞ, BDO Turizm Danışmanlığı AŞ, Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Datassist Bilgi Teknolojileri AŞ, Denge Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Ankara Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Gaziantep Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Denge Ankara Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik AŞ, Denge Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Denge Ege Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Denge Yönetim ve Kurumsal Finansman AŞ, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, DTT Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Deloitte Danışmanlık AŞ, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri AŞ, DRT Yönetim Hizmetleri AŞ, Deloitte Eğitim Hizmetleri AŞ, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ, Bey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim AŞ, HSY Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik AŞ, HSY Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, Troy Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti., Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, HSY Yayıncılık ve Eğitim AŞ, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, KPMG Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, KPMG Yönetim Danışmanlığı AŞ, PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ, PKF İstanbul Yeminli Müşavirlik AŞ, PKF Ankara Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, PKF İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik AŞ, PKF İnsan Kaynakları ve Bordrolama Danışmanlık Hizmetleri AŞ, PKF İstanbul Yönetim Danışmanlığı AŞ, PKF İstanbul Kurumsal Strateji ve Finansal Danışmanlık AŞ, PKF İstanbul Teşvik Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ, PKF Risk Yönetimi Sürdürülebilirlik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ, PKF Progroup Kurumsal Yönetim Danışmanlığı AŞ, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, PwC Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, PwC Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti., PwC Danışmanlık Hizmetleri AŞ, PwC Yönetim Danışmanlığı AŞ, Reanda Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ, RSM Turkey Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ, RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık AŞ, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.