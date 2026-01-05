Rekabet Kurulu’ndan bir şirket, iki ayrı ihlal, yüz milyonlarca lira ceza

Rekabet Kurulu internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Koruma Klor, klor-alkali sektöründe yürütülen iki ayrı soruşturmada iki farklı rekabet ihlali nedeniyle ceza aldı.

333 MİLYON TL CEZA

Koruma Klor'un bazı küçük ve orta ölçekli şirketlerle birlikte ihalelerde danışıklı hareket ettiği belirlendi. İhalelerde rekabeti bozacak şekilde koordinasyon kuran teşebbüslere toplam 333 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uygulandı.

İkinci soruşturmada ise Koruma Klor bu sefer tek başına pazardaki gücünü kullanarak, rakiplerini zorlayacak şekilde yıkıcı fiyat uyguladı. Maliyetinin altında satış yaparak rakiplerini pazar dışına itmeyi amaçlayan bu uygulamanın tespit edilmesi sonucunda teşebbüse yaklaşık 164 milyon Türk lirası ceza verildi.

İKİ İHLAL

Aynı teşebbüsün iki farklı davranışla iki ihlal gerçekleştirdiğinin tespit edildiği bu dosyalardan çıkan sonuç; serbest piyasanın kuralsızlık anlamına gelmediğini, pazarda güçlü olan teşebbüslerin daha dikkatli davranmak zorunda olduğunu ve oyunun kurallarını bozanları ağır bedellerin beklediğini bir kez daha ortaya koyuyor.