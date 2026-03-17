Rekabet Kurulu’ndan çimento sektörüne soruşturma: Kapsamlı inceleme başlatıldı!

Rekabet Kurulu, Türkiye'de inşaat sektörünün temel girdilerinden biri olan çimento piyasasına yönelik geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Kurum, hem sektördeki yüksek yoğunlaşma oranı hem de ürünlerin benzer yapısı nedeniyle ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarını uzun dönemli ve bütüncül bir yaklaşımla analiz etmeyi hedefliyor.

Rekabet Kurulu'nun resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı ve inşaat endüstrilerinin en temel girdilerinden biri olan çimento, Türkiye'de inşaat sektöründeki hızlı gelişimin sonucu olarak stratejik bir önem kazanmaktadır. Son yıllarda Türkiye'nin dünya çimento üretiminde beşinci sırada yer alması, özellikle yakın coğrafyamızda artan nüfusla birlikte inşaat alanında ortaya çıkan ihtiyaç ve büyüme dikkate alındığında, ülkemiz için çimento sektörünün küresel ölçekteki önemini daha da artırmaktadır.

Yoğunlaşma düzeyinin yüksekliği ve ürünlerin homojen niteliği nedeniyle çimento sektörü, rekabetçi sorunların ortaya çıkmasına elverişli bir pazar yapısı sergilemektedir. Bu nedenle sektör, Rekabet Kurumunun faaliyete geçtiği ilk yıllardan itibaren öncelikli inceleme alanlarından biri olmuştur.

Kurum tarafından sektöre yönelik hazırlanan önaraştırma ve soruşturma raporları; mahiyeti itibarıyla şikâyet konusu bölge, dönem, ilgili teşebbüsler ve iddia edilen rekabet ihlalinin konusu esas alınarak hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, sektördeki pazar yapısının ve firma davranışlarının daha sağlıklı biçimde incelenebilmesi amacıyla, hem dönem hem de teşebbüs sayısı bakımından daha kapsayıcı bir analiz ve değerlendirme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Nitekim inceleme kapsamında, firma ve müşteri düzeyindeki mikro verilere dayanarak sektörün pazar yapısını ve firma davranışlarını uzun dönemli ve bütüncül bir perspektifle ortaya koyan kapsamlı rekabet analizinin gerçekleştirilmesi, sektöre özgü sorun alanlarına ilişkin tespitler yapılması ve çimento sektöründeki bölgesel rekabet dinamiklerinin analitik bir çerçevede incelenmesi planlanmaktadır.

Bu bağlamda, Rekabet Kurulu; sektörünün rekabet iktisadı ve hukuku perspektifinden irdelenmesi, pazar yapısına etki eden faktörlerin belirlenmesi ile sektörün rekabetçi yapısının korunması ve sürdürülebilir kılınması açısından önem taşıyan unsurların bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi, elde edilen bulguların ise ilerleyen dönemlerde politika geliştirme süreçlerine ve sektöre yönelik yapıcı adımların atılmasına zemin hazırlaması amacıyla 25.12.2025 tarihli toplantısında 25-49/1219-M sayılı kararıyla çimento sektörüne yönelik bir sektör incelemesi başlatma kararı verdi.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur. "