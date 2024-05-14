Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bağdat ve Deva Baharat'a 2,8 milyon TL ceza verildi
Giriş Tarihi: 14.5.2024 12:04 Son Güncelleme: 14.5.2024 12:23

Bağdat ve Deva Baharat'a 2,8 milyon TL ceza verildi

Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak, Bağdat ve Deva baharat firmalarına uzlaşma sonucu 2 milyon 788 bin 758 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırıldı.

AA
Bağdat ve Deva Baharat’a 2,8 milyon TL ceza verildi

Rekabet Kurumu Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma hakkında açıklamada bulundu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bağdat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Deva Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bağdat ve Deva baharat firmalarının, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, soruşturma kapsamında söz konusu iki şirket "Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü" olarak tek bir teşebbüs şeklinde değerlendirildi.

2 MİLYON 788 BİN 758 LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Soruşturma sürecinde tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğü, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Kanun'u ihlal ettiğini kabul etti.

Soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak Bağdat ve Deva Ekonomik Bütünlüğüne 2 milyon 788 bin 758 lira idari para cezası verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağdat ve Deva Baharat'a 2,8 milyon TL ceza verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA