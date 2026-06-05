Rekabet Kurulu’ndan Meta’ya soruşturma: WhatsApp’ta farklı yapay zeka asistanlarının önü açılıyor

Yeni kararla birlikte, kullanıcıların WhatsApp üzerinden farklı yapay zekâ asistanlarına erişebilmesinin önü açılabilir. İşte sürecin detayları:

META'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurulu, Meta'nın kendi yapay zekâ hizmeti "Meta AI"ı WhatsApp'a entegre ederken; rakip yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarını engellediği şüphesiyle soruşturma başlattı.

RAKİP YAPAY ZEKALAR ENGELLENİYOR MU?

Yapılan ön araştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zekâ sohbet robotlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden META AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

META'YA GEÇİCİ TEDBİR

Soruşturmayla birlikte Meta'ya, rakip yapay zekâ sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmaması yönünde geçici tedbir kararı verildi. Meta'nın bu koşulları sağlamak için bir ay süresi var; aksi halde şirkete idari para cezası uygulanacak.

HERKES İSTEDİĞİ YAPAY ZEKAYI SEÇEBİLECEK

Karar, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca Meta AI ile sınırlı kalmaması açısından önem taşıyor. Sürecin sonunda kullanıcıların farklı yapay zekâ asistanlarına WhatsApp üzerinden erişebilmesinin önü açılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör