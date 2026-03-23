Rekabet Kurumu Haribo’ya soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Haribo'nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara rastlanması sonrası markaya yönelik soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Yumuşak şeker devi Haribo hakkında; rakiplerini pazardan dışlamak ve satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı" denildi.
Yumuşak şeker devi Haribo hakkında; rakiplerini pazardan dışlamak ve satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı. https://t.co/e4MPyr92MO… https://t.co/6XGKO8ZAVQ— Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) March 23, 2026