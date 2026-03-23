Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Rekabet Kurumu Haribo'ya soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:41 Son Güncelleme: 23.03.2026 10:57

Rekabet Kurumu, atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri olan Haribo’nun uygulamalarına yönelik soruşturma başlattı

  • ABONE OL

Rekabet Kurumu, Haribo'nun, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara rastlanması sonrası markaya yönelik soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Yumuşak şeker devi Haribo hakkında; rakiplerini pazardan dışlamak ve satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı" denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz