Rekabet Kurumu kozmetik devine soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Celenes by Sweden markasıyla tanınan Carex kozmetik grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirketlerin oluşturduğu ekonomik bütünlük incelemeye alındı. Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, kurulun, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.