Rekabet Kurumu’ndan kozmetik sektörüne soruşturma

Rekabet Kurumu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Hobi Kozmetik hakkında, bayi ve perakendecilere yönelik fiyat politikaları nedeniyle soruşturma başlattı. Şirketin satış noktalarına belirli fiyat seviyeleri dayatıp dayatmadığı araştırılıyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA YENİDEN SATIŞ FİYATI İDDİASI

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre soruşturma, şirketin ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını kontrol etmeye çalıştığına dair bulgular üzerine açıldı. Bu kapsamda, Hobi Kozmetik'in piyasa fiyatlarını yönlendirmeye çalışıp çalışmadığı inceleniyor.

DÜŞÜK FİYATLI SATIŞLARA MÜDAHALE İDDİASI

Ön incelemelerde, bazı satış noktalarının düşük fiyatla satış yapması durumunda müdahale edildiğine ve fiyatların yükseltilmeye çalışıldığına dair bulgular tespit edildi. Bu durum, ürünlerin serbest piyasa koşullarında daha uygun fiyatlarla satılmasının engellenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

FİYAT POLİTİKASI VE TEDARİK SÜRECİ MERCEK ALTINDA

Dosya kapsamında, şirketin belirlediği fiyatlara uyum sağlayan satış noktalarına çeşitli avantajlar sunulduğu, buna karşılık fiyatların altında satış yapan bayilere ürün tedarikinin kesildiği yönündeki iddialar da değerlendiriliyor.

SERBEST FİYATLAMA TARTIŞMASI

İddiaların doğrulanması halinde, perakendecilerin kendi satış fiyatlarını özgürce belirlemesinin engellendiği ortaya çıkabilecek. Bu durumun, ürün fiyatlarının rekabet koşullarına göre yapay şekilde yüksek seviyelerde tutulmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

TÜKETİCİ ODAKLI İNCELEME

Rekabet Kurumu, bu tür incelemelerle piyasada rekabetin korunmasını ve tüketicilerin ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesini hedefliyor.

HOBİ KOZMETİK'İN FAALİYETLERİ

Hobby markasıyla bilinen Hobi Kozmetik; duş jeli, sıvı sabun, ıslak mendil ile saç ve cilt bakım ürünleri dahil olmak üzere 200'ün üzerinde ürünle faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye'deki satış ve pazarlama süreçleri RA Pazarlama üzerinden yürütülüyor.