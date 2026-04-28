Rekabet Kurumu’ndan ortopedi ve beyin cerrahisi sektörüne soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortopedi ve beyin cerrahisi ürün üretim ve satışı alanında faaliyet gösteren 29 üretici ve bayi ile bunların üye olduğu 4 teşebbüs birliğinin, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinden kamuya ürün tedarikini engellemek ve fiyat yükseltmek amacıyla ortak hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı.

Yürütülen inceleme kapsamında ortopedi, beyin cerrahi ürünlerinin yanı sıra artroplasti ve artroskopi ürün sağlayıcısı teşebbüslerin fiyat tespiti ve tespit edilen fiyatın uygulanması için arz miktarının kısıtlama konularında ortak hareket ettikleri, tespit edilen fiyatların ise kamu veya özel ayrımı gözetmeksizin tüm hastanelere uygulandığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin fiyat tespiti ve arz kısıtlamasına yönelik karar ve eylemlerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında ihlal olarak değerlendirilebileceği şüphesiyle 12.03.2026 tarih ve 26-09/285-M sayılı kararla soruşturma açılmasına karar verilmiştir."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör