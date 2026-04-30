Rekabet Kurumu’ndan Orzaks’a 35,7 milyon TL ceza!

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında yürütülen süreç uzlaşma yoluyla sonuçlandırıldı ve şirkete 35,7 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'nin (ORZAKS) eczanelerin internet satışlarını kısıtlama ve eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uygulamış olduğu çeşitli indirimler ile rakipleri dışlama eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddeleri bakımından değerlendirildiği soruşturma, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından karara bağlanmıştır.

Uzlaşma usulü sonucunda, ORZAKS'ın eczanelerin internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmesi nedeniyle, ORZAKS'a 35.681.375,91 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kurulun 16.04.2026 tarihli ve 26-14/401-156 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

ORZAKS'ın eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uygulamış olduğu çeşitli indirimler ile rakipleri eczane kanalından dışlama iddiaları kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ORZAKS tarafından sunulan taahhütler Kurulun 16.04.2026 tarihli ve 26-14/402-157 sayılı kararı ile kabul edilerek ORZAKS hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir.

ORZAKS tarafından sunulan ve yıllık olarak 5 yıl süreyle raporlanacak olan taahhütler aşağıdaki gibidir:

D3 ve D3K2 vitamin ürünlerine ilişkin raf ve yemek çeki (ticket) desteği verilmeyecek ve eczacılara yönelik gerçekleştirilebilecek tatil kampanyalarında D3 ve D3K2 ürünlerinin hariç tutulacak.

Yurt genelindeki eczanelerin Spesifik Noktalardaki Eczaneler ile diğer eczaneler olarak ayrıma gidilerek eczanelere alım desteği verilmesi halinde desteklerin söz konusu ayrıma göre objektif kriterler çerçevesinde belirlenecek.

D3 ve D3K2 vitamin ürünleri dışındaki ürünler için de mal fazlası dışında iskonto yapılamayacak.

Mal fazlası uygulaması dışında bazı dönemlerde nihai tüketiciye yönelik promosyon malzemesi, ekstra ürün veya iskontolu ürün gibi yeknesak uygulanacak dönemsel kampanya düzenlenebilecek.

Orzaks ürün listesinin sonuna açıkça ve kolayca okunur büyüklükte olacak şekilde "Ürün tercihinde bayiler, istediği ürünü kendisi seçmekte serbesttir" ibaresi yazılacak.

Sözleşmelere eczanenin raflarını, rakip ürünlere yer verecek/ rakip ürünleri de görünür kılacak şekilde istediği gibi kullanabileceği ifadesi eklenecek."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör