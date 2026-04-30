Rekabet Kurumu’ndan Orzaks’a 35,7 milyon TL ceza!

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında yürütülen süreç uzlaşma yoluyla sonuçlandırıldı ve şirkete 35,7 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ'nin (ORZAKS) eczanelerin internet satışlarını kısıtlama ve eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uygulamış olduğu çeşitli indirimler ile rakipleri dışlama eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddeleri bakımından değerlendirildiği soruşturma, taahhüt ve uzlaşma usulleri kapsamında Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından karara bağlanmıştır.
Uzlaşma usulü sonucunda, ORZAKS'ın eczanelerin internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmesi nedeniyle, ORZAKS'a 35.681.375,91 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kurulun 16.04.2026 tarihli ve 26-14/401-156 sayılı kararı ile karar verilmiştir.
ORZAKS'ın eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve uygulamış olduğu çeşitli indirimler ile rakipleri eczane kanalından dışlama iddiaları kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarına ilişkin olarak ORZAKS tarafından sunulan taahhütler Kurulun 16.04.2026 tarihli ve 26-14/402-157 sayılı kararı ile kabul edilerek ORZAKS hakkında bağlayıcı hale getirilmiştir.
ORZAKS tarafından sunulan ve yıllık olarak 5 yıl süreyle raporlanacak olan taahhütler aşağıdaki gibidir: