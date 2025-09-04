Rekabet Kurumu’ndan süt sektörüne kritik müdahale: Yem almazsan sütünü almam devrine son

Rekabet Kurumu, pek çok sektör üzerinde denetimlerine devam ediyor. Bu kez süt sektöründe gündeme gelen "süt karşılığı yem" uygulamasına yönelik harekete geçti.

Kurumun internet sitesinde şu ifadeler kullandı:

ZORLAMA İLE YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığının; süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlama ile yapıldığının da tespit edildiği incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Kurul, ayrıca aldığı kararla, sanayicilerin bazı kurallara uymasını da zorunlu hale getirdi:

Üreticiler yem almaya zorlanamayacak.

Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye marka veya miktar dayatılmayacak.

"Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi"nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak.

Aksi durumda sanayicilere Kanun'un 17. maddesi uyarınca idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Rekabet Kurulu, ilgili firmalara, üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu.

Böylece Rekabet Kurumu, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor.

Soruşturma açılan teşebbüsler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ak Gıda

Akpınar

Altınköy

Balıkesir Onur Süt

Balkan Süt

Biçenler Süt

Cebeci Süt

Danone

Gönenli

Güneşoğlu Süt

Güney Süt

Güneydoğu Süt

Gürsüt

İtimat Süt

Karagöl Süt

Kelebek Süt

Konsüt

Meysüt

Milk Academy

Muratbey

Mustafa Özlek Süt

Öz Göçerler Süt

Özışık Süt

Öztadım Süt

Özüçler Süt

Panagro Tarım/Konya Şeker

Pınar Süt

Rella Gıda

Rodos Süt

Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri AŞ

Tarım Kredi

Teksüt Süt

Torunoğlu Süt

Uğuray Süt

Yelken Gıda

Yörsan

Yörük Süt

Yörükoğlu Süt