Rekabet Kurumu’ndan tohum sektörüne 189 milyon TL’lik ceza!

Rekabet Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hibrit Endüstriyel Kornişon Tohumu ve Hibrit Sebze ve Meyve Tohumları Pazarlarında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (8.4.2026)

Hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ (ANTALYA TARIM), Gautier Tohum Üretim Dağıtım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (GAUTIER), Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (METGEN) ve Tasfiye Halinde AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 07.11.2024 tarihli ve 24-45/1055-M sayılı, 12.12.2024 tarihli ve 24-53/1169-M Rekabet Kurulu (Kurul) kararları uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma süreci devam ederken Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti., Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ, HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Nunhems Tohumculuk AŞ, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti., Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti., Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ, Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rito Tohum AŞ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulmuştur. Söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda; bahsi geçen 12 teşebbüsün rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek ve ayrıca Nunhems Tohumculuk AŞ ile Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti.'nin satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerini kabul etmeleri ve soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezalarında %25 oranında indirim uygulanmıştır.

Soruşturma sürecinin sonunda ise Kurulun 16.03.2026 tarihli toplantısında soruşturma taraflarından ANTALYA TARIM, GAUTIER, METGEN ve TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine dolayısıyla dört teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğine 26-10/325-125 sayı ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

ANTALYA TARIM'a 44.608.467,01 TL,

GAUTIER'e 736.566,84 TL,

METGEN'e 3.360.943,75 TL ve

TASFİYE HALİNDE AD ROSSEN'e 342.359,42 TL

olmak üzere toplamda 49.048.337,02 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarı ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 188.921.100,24 TL idari para cezası verilmiştir.

Kurumun tarla bitkileri tohumlarına yönelik soruşturması ise hâlihazırda devam etmektedir."